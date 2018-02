Duro attacco dei tifosi dell'Akragas ad Alessi e Di Napoli: "Senza dignità"

Non c’è pace per l’Akragas. Dopo il deludente score in campionato, quest’oggi i tifosi sono tornati a farsi sentire.

Dei cartelloni fuori dallo stadio “Esseneto” che invitano il tecnico, Di Napoli, ad andare via: “Ti abbiamo sopportato troppo”. Ma l'allenatore non era presente alla ripresa degli allenamenti, il tecnico è rimasto bloccato a Napoli per il maltempo.

Parole dure anche per Silvio Alessi. L’imprenditore agrigentino è in rotta con la tifoseria, da tempo il patron e lo zoccolo duro dei sostenitori biancazzurri non trovano più un punto di incontro.

“Alessi senza dignità”. Queste le parole dei tifosi dell’Akragas. Proprio oggi Ernesto Russello direttore dell’area tecnica del club aveva rinnovato la fiducia a Di Napoli. “Non si tocca” ha dichiarato Russello al Giornale di Sicilia.