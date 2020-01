Viabilità e luce, continui disservizi: sindaco pronto a consegnare la fascia

Disservizi all'elettricità pubblica e lungo le strade di collegamento tra la montagna e la costa. Il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, minaccia di consegnare la fascia tricolore al prefetto Dario Caputo se tutte le emergenze non verranno risolte nel giro di breve tempo. "La cittadina è stata al buio per qualche giorno - racconta, al quotidiano La Sicilia, il sindaco Bubello - e la mancanza di luce ha guastato le feste alla comunità. La rete elettrica è fatiscente e mancano le squadre di pronto intervento". Lo scorso dicembre, per l'interruzione di luce per 72 ore, l'amministrazione comunale ha chiesto l'intervento dell'Arma dei carabinieri. L'isolamento è aggravato dalla viabilità, dalle condizioni della statale 118 e della strada provinciale 32: la Cianciana-Ribera. "Nessuno ci da' retta - aggiunge il sindaco di Alessandria della Rocca - . Abbiamo scritto a tutti: Regione, Protezione civile, Provincia, Prefettura, Anas. Se non arriverà qualcuno sarò costretta a portare la fascia tricolore al prefetto".

