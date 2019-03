L'omicidio di Alessandria della Rocca, il 19enne fermato: "Non l'ho ucciso io, non abbiamo neanche discusso"

Non soltanto ha negato di essere l'autore dell'omicidio, ma ha anche negato di aver avuto una discussione o una lite con Vincenzo Giovanni Busciglio. Pietro Leto, il diciannovenne di Alessandria della Rocca, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'accoltellamento, sfociato in omicidio, del ventitreenne ha risposto a tutte le domande rivoltegli durante l'interrogatorio. Il giovane è rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Gaziano.

Al carcere di Sciacca è stato il sostituto procuratore, Roberta Griffo, - titolare del fascicolo d'inchiesta sull'omicidio di Vincenzo Giovanni Busciglio di Alessandria della Rocca - ad interrogare, a lungo, il diciannovenne Pietro Leto che ha cercato di fare chiarezza su ogni dettaglio.

Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché - stando alle ricostruzioni ufficiali del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - è fortemente sospettato d'essere l'autore del delitto.

La salma del ventitreenne Vincenzo Giovanni Busciglio resta, intanto, nella camera mortuaria dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera dove il ventitreenne è giunto già senza vita. La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto l'autopsia che dovrebbe, verosimilmente, svolgersi domani. Pare inoltre che i carabinieri di Alessandria della Rocca e quelli della compagnia di Cammarata stiano effettuando delle verifiche sulle dichiarazioni rese dal giovane indagato.