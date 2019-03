Omicidio Busciglio, organizzata una fiaccolata ad Alessandria della Rocca

Alessandria della Rocca non ci sta. Non soltanto si stringerà attorno al dolore e alla disperazione dei familiari di Vincenzo Giovanni Busciglio - accoltellato in piazza e morto prima di arrivare all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera -, ma proverà a ritrovare se stessa. L'intero paese lo farà con una fiaccolata, prevista per domani: a partire dalle 20. Il raduno è stato fissato alle 20 in piazza Cavour. Dopo un primo percorso e una sosta alla chiesa Madre per un momento di preghiera, la fiaccolata silenziosa raggiungerà poi - ripercorrendo gli stessi passi compiuti dal ventitreenne che ha perso la vita - la via Sant'Antonio.

Il piccolo Comune è sgomento e non riesce ad accettare la tragedia che si è consumata. Un ennesimo fatto - dopo un precedente omicidio fra vicini di terreno e dopo il ferimento, con acido, di un impiegato di un supermercato - che sta straziando il cuore di tutti.