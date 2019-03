L'omicidio di Alessandria, il 19enne resta in carcere: il giudice ha convalidato

Il giudice Rosario Di Gioia ha convalidato il fermo di indiziato di delitto a carico del diciannovenne di Alessandria della Rocca, Pietro Leto, accusato - da carabinieri e Procura della Repubblica di Sciacca - d'aver accoltellato il compaesano ventitreenne Vincenzo Giovanni Busciglio che è deceduto, martedì sera, prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Il diciannovenne, su disposizione del giudice, resterà in carcere.

Il giovane, difeso dall'avvocato Antonino Gaziano, ha risposto - nel tardo pomeriggio di giovedì - a tutte le domande del giudice, esattamente come aveva fatto con gli interrogativi del Pm, titolare del fascicolo d'inchiesta, Roberta Griffo.

Il Pm aveva chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. La difesa, rappresentata dal legale Antonino Gaziano, aveva invece chiesto la non convalida del fermo "visto che non ricorrono i presupposti di legge e non c'è alcun pericolo di fuga" ed ha invocato la non misura cautelare perché "il compendio indiziario non è grave".

La difesa, rappresentata dall'avvocato Nino Gaziano, attenderà di leggere gli atti e poi, verosimilmente, procederà con un ricorso al Riesame.