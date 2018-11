Il commesso ferito con l'acido, il 49enne è fuori pericolo

In quel supermercato, di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ad Alessandria della Rocca, la settantanovenne, Maria Castellano, è arrivata “armata” di acido. Lo stesso liquido che ha poi – secondo l’accusa – gettato contro il volto del commesso dell’esercizio commerciale. A distanza di ore dall’arresto – per l’ipotesi di reato di lesioni personali gravissime – ieri è emerso, dagli investigatori, questo particolare. Il quarantanovenne rimasto ferito è, intanto, per sua fortuna, fuori pericolo. La prognosi non è stata ancora sciolta dai medici del reparto “Grandi ustioni” dell’ospedale “Civico” di Palermo – dove l’alessandrino è stato portato con l’elisoccorso del 118 e dove è ricoverato – e questo perché i sanitari, ancora ieri, stavano valutando la gravità delle ustioni e stavano sottoponendo il ferito ad esami specialistici.

Ad arrestare l’anziana pensionata sono stati i carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca, coordinati dal comando compagnia di Cammarata. Militari dell’Arma che sono intervenuti immediatamente e che si sono avvalsi oltre che delle testimonianze raccolte all’interno del supermercato anche dell’impianto di video sorveglianza. Perché l’anziana abbia commesso quella che è stata, a tutti gli effetti, secondo l’accusa, una aggressione non è ancora chiaro. I carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca, anche ieri, hanno cercato – sentendo dei conoscenti – di capire cosa effettivamente abbia innescato il gesto. Non è risultato essere però chiaro. Esattamente per come non era chiaro dopo aver sentito e interrogato l’anziana in caserma.