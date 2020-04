Esce di casa per raccogliere asparagi e scompare, i carabinieri ritrovano l'ultra 80enne: è sano e salvo

Il lavoro di squadra ha funzionato. I carabinieri - mobilitati con ricerche palmo a palmo, tanto dall'alto: con un elicottero, quanto lungo stradine e zone d'aperta campagna - sono riusciti a ritrovare - in contrada Scibbè, vicino la diga Castello, - l'ottantaduenne Giuseppe Macaluso di Alessandria della Rocca che era scomparso. L'anziano è risultato essere molto affaticato, ma sta bene. In via precauzionale - essendo rimasto tutta la notte fuori casa e trattandosi di una persona anziana - verrà portato in ospedale. "Ma sta bene" - hanno ripetuto i militari che, già da ieri sera: non appena è stato lanciato l'allarme, si sono mobilitati.

L'ultra ottantenne, ieri pomeriggio, pare che fosse uscito da casa per raccogliere asparagi. Si è allontanto e, di fatto, s'è smarrito. Pare che abbia provato a ritrovare la strada di casa, ma s'è - inevitabilmente - stancato. Non appena i carabinieri hanno avuto notizia della scomparsa dell'anziano, sono subito scesi in campo. A mobilitarsi: la stazione dell'Arma di Alessandria della Rocca, ma anche i carabinieri della compagnia di Cammarata con in testa il capitano Sabino Dente e tanti, tantissimi, concittadini dell'anziano. Sulle campagne della Bassa Quisquina è stato anche dirottato l'elicottero dell'Arma. Occorreva, del resto, fare in fretta. Anzi di più, visto che si trattava di un ultra ottantenne. L'aver letteralmente setacciato le campagne di Alessandria della Rocca ha prodotto il risultato sperato: l'anziano è stato ritrovato sano e salvo.