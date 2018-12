"Gettò acido su un commesso", il Gip: anziana resta ai domiciliari

Convalida dell’arresto e conferma dei domiciliari per Maria Castellano, di 79 anni, di Alessandria della Rocca, accusata di avere gettato acido contro il commesso di un supermercato di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Alessandria della Rocca. Nell’udienza di convalida, la donna - assistita dall’avvocato Fabrizio Di Paola - si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice, Rosario Di Gioia, ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Christian Del Turco.

Le ragioni per le quali la donna ha agito, dunque, non sono state chiarite visto che la stessa ha deciso di non rispondere alle domande del giudice. Maria Castellano sarebbe stata vista da testimoni gettare quell’acido contro il commesso del supermercato. L’anziana lo avrebbe acquistato presso un negozio di materiale per l’agricoltura. L’acido ha raggiunto il commesso in quasi il 40 per cento del corpo. E’ stata arrestata dai carabinieri per lesioni gravi.

Il quarantenne si trova nel reparto “Grandi ustioni” dell’ospedale “Civico” di Palermo dove è stato portato con l’elisoccorso del 118. L'anziana subito dopo l'arresto, ad opera dei carabinieri di Alessandria della Rocca che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata, è stata posta agli arresti domiciliari.