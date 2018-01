Il "missionario della medicina" Aldo Lo Curto assiste i cittadini in difficoltà

Apre lo "Sportello Amico" in favore delle famiglie bisognose del territorio agrigentino. L'iniziativa nasce da un'intesa tra l’associazione onlus "Volontari di Strada" di Agrigento e il dottor Aldo Lo Curto, definito il “missionario della Medicina”, il “medico senza frontiere”.

Lo sportello, che si trova nella sede dei "Volontari di strada" in viale della Vittoria, verrà inaugurato sabato 13 gennaio, alle 10. Offrirà, del tutto gratuitamente, consigli di medicina preventiva ed un test per il diabete. A coordinare il servizio sarà il dottor Lo Curto, originario di Naro, agrigentino di adozione, esercita per sei mesi all’anno la professione di medico nella provincia di Como e nei restanti sei mesi nelle aree più remote del mondo per curare e dare conforto ai poveri e ai diseredati: dagli Indios della Foresta Amazzonica alle popolazioni degli sperduti Villaggi dell’Africa, dell’Asia, del Brasile, della Mongolia e delle Isole Salomon. Con Madre Teresa di Calcutta ha condiviso l’impegno nel portare aiuto ed una parola di conforto agli ultimi tra gli ultimi.

“Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti di potere collaborare con il dottor Aldo Lo Curto – dichiara il presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino. Non potevamo operare scelta migliore – prosegue – sia per i valori e gli ideali che il dottor Lo Curto incarna, sia per tutto ciò che è riuscito a trasmettere alla società civile con il suo impegno costante e generoso a favore della gente che soffre e che non ha voce alcuna. Valori ed ideali che, nel nostro piccolo, anche i 'Volontari di Strada' portano avanti nella difficile battaglia a favore delle famiglie bisognose di Agrigento”.

Lo “Sportello Amico” sarà attivo nei giorni di sabato 13 gennaio, sabato 3 febbraio e sabato 3 marzo, dalle ore 10 alle 12,30, presso la sede dell’associazione "Volontari di Strada".