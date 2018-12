Alcool, Cyberbullismo e droghe: la polizia a colloquio con gli studenti del "Galilei"

La polizia di Stato incontra gli studenti. Questa mattina appuntamento con l’istituto tecnico commerciale e per geometri “Galilei”. L’incontro, concordato con il questore Maurizio Auriemma, ma anche con le autorità scolastiche provinciali hanno prodotto delle tematiche di importante attualità. All’incontro era presente anche il dirigente del commissariato di Canicattì, vice questore Cesare Castelli. Diversi gli argomenti trattati tra questi la prevenzione ed al contrasto all’uso ed all’abuso di alcool e droghe. La polizia ha anche affrontato un importante argomento, come quello del fenomeno del cyber bullismo. L’evento è stato arricchito dalla presenza del personale dell’Asp. Inoltre, al fine di contrastare i fenomeni indicati, è stata illustrata la nuova applicazione Youpol, dove i giovani possono segnalare, anche in forma anonima, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e bullismo.

Sono in calendario nei prossimi giorni ulteriori incontri presso altri istituti scolastici di Canicattìnel corso dei quali la Polizia di Stato fornirà agli studenti altre tematiche sul principio di legalità, nell’ambito del principio di prossimità e di vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico.