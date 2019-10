"Abbuffata" di alcol per due studenti: finiscono al pronto soccorso

Uno è svenuto, l’altro s’è sentito male. Sono due i ragazzini, dei minorenni, che sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo una “abbuffata” di alcool. Hanno rischiato grosso: uno era quasi in coma etilico. I medici sono, per fortuna, riusciti a dare loro una importante mano d’aiuto, evitando il peggio.

I due studenti, invitati in una festa privata, avrebbero bevuto alcolici per tutta o quasi la serata, poi, appunto, si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. Un episodio che non è nuovo – anche se i precedenti non sono, per fortuna, particolarmente recenti - alle cronache dell’Agrigentino.