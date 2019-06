In centinaia per Alberto Urso, tutti in fila per il tenore e vincitore di "Amici"

Centianaia di persone hanno aspettato, per ore, Alberto Urso. Il vincitore della scuola di “Amici di Maria de Filippi”, è stato l’ospite speciale di un rinomato centro commerciale dell’Agrigentino.

Il cantante di Messina è tornato nella sua Sicilia, ad attenderlo grandi e piccoli. Alberto Urso, sabato pomeriggio, ha dato vita al suo ennesimo firma copie.

Il suo primo album “Solo” è già in cima alle classifiche discografiche. Alberto Urso ha conquistato anche gli agrigentini, lunghe file e abbracci per il tenore e vincitore dell’ultima edizione del talent show in onda su canale 5.

Un sorriso da bravo ragazzo ed un talento mai messo in discussione, per Alberto Urso, un centro commerciale stracolmo di gente. “Grazie a tutti, è bello essere qui”. Queste le parole del cantante messinese.