Stesse luci e colori: Agrigento come Torino, almeno per l'albero di Natale...

Torino come Agrigento sceglie di far festa con un albero di Natale fatto di luci. Una tradizione cittadina dal Nord al Sud Italia, che arricchisce di magia il mese di festa. Per il Natale 2018 il magico albero torinese cambia location e si trasferisce in piazza San Carlo.

E sono proprio le piazze ad ospitare i simboli più importanti del Natale. È piazza Stazione infatti l’area scelta per il mega albero di luci, voluto dall’ex assessore Francesco Miccichè.

“Anche quest’anno – ha detto Miccichè il giorno dell’installazione dell’albero – ho deciso di regalare alla città questa struttura, affittata anche grazie a qualche sponsor. Dopo tutto quello che è successo per via di alluvioni e calamità, non ho trovato corretto di utilizzare qualcosa di naturale. Spero che questo piaccia ai miei cittadini, il mio è solo un atto d’amore”.“