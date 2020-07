Paura a lido Cannatello: albero s'abbatte su due auto in sosta

Gigantesco albero si abbatte al suolo e finisce su due auto, una Fort Fiesta e una Hyundai Getz, che erano posteggiate nelle immediate adiacenze. E’ accaduto in via Rita Gibilaro, nella zona di Cannatello, ad Agrigento. Ad accorrere, una volta raccolto l’allarme arrivato alla sala operativa del comando provinciale di Villaseta, sono stati i vigili del fuoco. Per ore ed ore, i pompieri sono rimasti al lavoro tagliando i rami e liberando le auto che sono state recuperate dai legittimi proprietari.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Danni invece, e anche importanti, per le due autovetture che sono state liberate dai vigili del fuoco.