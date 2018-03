Giarre sostiene il Fai, donati degli alberi al Giardino della Kolymbethra

Da Giarre al Giardino della Kolymbetrha, portando in dono degli alberi di arancia rossa. Sono state donate in tutto 22 piante di “Citranze Carrizo”, messi in dimora all’interno del Kolymbethra. Un colpo d’occhio importante promosso dalla Fondazione Redicepura della famiglia Faro. Alla giornata, anche Giuseppe Lo Pilato. I doni sono stati pianti con estrema cura, un gesto importante per uno dei posti più belli della città. Il Giardino della Kolymbethra è pronto ad accogliere la bella stagione, estate che porterà anche quest’anno migliaia di visitatori venuti da ogni dove.