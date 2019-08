L'alba della Valle conquista tutti, oltre 600 presenze per lo spettacolo

Gli agrigentini applaudono l’alba alla Valle dei Templi. Uno spettacolo che piace e che ha raccolto centinaia di consensi. La prima alba alla Valle non si dimentica, in più di 600 agrigentini ma anche turisti, hanno scelto d’esserci. Lo spettacolo, curato minuziosamente dalla Casa del Musical, è stato un successo.

Dalla penombra della notte, fino alle prime luci dell’alba. Uno spettacolo unico nel suo genere, che si conclude al tempio della Concordia.

Lo scenario mozzafiato della Valle, accompagnato dalle comparse che interpretano il ruolo di dei ed eroi, tutti tinti di bianco come se fossero delle statue.

Delle particolari performance hanno stupito i presenti, in tanti hanno voluto esserci. Intere comitive di persone sono rimaste estasiate da uno spettacolo che è pronto a ripetersi. La Casa del Musical, di Marco Savatteri, non delude le aspettative. In più di seicento hanno atteso l’alba con trepidazione ed interesse. Lo spettacolo verrà ripetuto sabato prossimo.

FOTO CHIAROSTUDIO