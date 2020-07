Valle dei Templi, tornano le albe tra gli dei: il Parco è al lavoro

Valle dei Templi, si lavora al ritorno delle albe con gli dei.

Se sono già state realizzate diverse date di eventi musicali (e altri ne verranno, a partire da "Festivalle" che si terrà il 7,8 e 9 agosto e vedrà, tra gli altri, il concerto di James Senese) adesso si progetta la realizzazione delle ormai celebri teatralizzazioni all'alba. Ad oggi è in programma di realizzare almeno due appuntamenti.

Ma come procedono gli ingressi all’interno dell’area archeologica?

“Guardi, siamo sempre comunque a regime ridotto rispetto a quanto registrato negli anni passati, ma i numeri iniziano ad essere davvero incoraggianti: parliamo di oltre 1800 persone domenica scorsa e poco meno nei giorni precedenti. Sono segnali importanti che, speriamo, possano portare ad un progressivo ritorno alla normalità il prima possibile. In questa fase, evidentemente, prioritaria è la sicurezza e la salute di tutti ed è per questo che il Parco ha attuato tutti i protocolli necessari per essere la prima struttura ‘Covid free’ in Sicilia”.