La "Casa del Musical" conquista la Valle, che spettacolo all'alba

Estro, maestria e magia: tutto questo è stato l’alba alla Valle dei Templi. Artefici dello spettacolo di questa mattina, gli artisti della Casa del Musical. Sotto l’attenta guida di Marco Savatteri, gli attori hanno portato in scena “L’alba degli Dei alla Valle dei Templi”. Uno spettacolo unico nel suo genere, dove ha visto impegnati tra gli altri, Valentina Pollicino e Gabriel Glorioso.

Zeus, Afrodite, Apollo, Ermes, Ares, Artemide ed ancora altri, molti, tutti riuniti nei loro abiti bianchi ed evanescenti all’inizio della giornata, hanno preeso vita per un’inedita esperienza ricca di emozioni. Al termine della visita e dello spettacolo, ai visitatori è stata servita anche la colazione. E’ la seconda volta, in poco tempo, che la Valle dei Templi l’alba si fa speciale. Non troppo tempo fa, Sebastiano Lo Monaco, incantava gli agrigentino con “l’Iliade, da Omero a Omero”.