La Alan Kurdi vira verso Malta, a bordo un bimbo con una ferita d'arma da fuoco

La Alan Kurdi vira verso Malta. La nave che fino a ieri sembrava pronta ad approdare a Lampedusa ha invece cambiato rotta verso l'isola dei Cavalieri. L’urgenza, infatti, è quella di curare Djokovic, bambino che sulla spalla ha una ferita di 10 centimetri causata da un’arma da fuoco. Il piccolo, di appena tre anni, si trova a bordo della nave ormai da giorni e l'organizzazione non governativa non vuole rischiare un nuovo lungo stallo dovuto al divieto di approdo imposto dal Viminale.

“Queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta". Dice su Twitter Golan Isler, uno dei portavoce della nave battente bandiera tedesca. Isler ha anche menzionato il ministro, Matteo Salvini. "Speriamo - dice - di trovare un porto sicuro che definitivamente non è in Libia. La gente soccorsa ci ha detto che piuttosto che tornare in Libia preferirebbe affogare in mare. Non lasceremo che ciò accada".

Fino a ieri, la ong tedesca, puntava Lampedusa. Oggi, per via di questa emergenza, approderà a Malta.