"Non riporteremo i migranti in Libia", la nave Alan Kurdi punta su Lampedusa

La Alan Kurdi ha soccorso e salvato quaranta persone, a nave tedesca non ha, però, nessuna intenzione di tornare indietro verso le coste libiche e sta facendo rotta verso Lampedusa.

A bordo dell’imbarcazione al momento si trovano anche due donne – una di loro in cinta – e tre bimbi. La ong tedesca chiede un porto sicuro, secondo quanto fa sapere il comandante della nave, quello più vicino sarebbe Lampedusa. Dal Viminale, in queste ore, è arrivato il "no" secco. “Firmerò il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane per la nave Alan Kurdi che ha raccolto 40 immigrati davanti alla Libia. È una Ong tedesca quindi sa dove può andare, ma non in Italia. Punto”. Questo il commento del ministro, Matteo Salvini.

La Ong tedesca, però, non arretra. “Ricondurre i migranti in Libria? Loro preferiscono annegare”. Queste le parole del comandante Barbara, responsabile della Ong tedesca Alan Kurdi.

La Guardia costiera libica, ha inviato una mail alla ong tedesca, indicando Tripoli, come porto sicuro di sbarco. L’offerta, anzi la proposta, è stata prontamente rispedita al mittente. “Non riporteremo nessuno in un paese di guerra – ha fatto sapere la ong tedesca.

Il commento di Pietro Bartolo

"Li ho visti scuoiati vivi, le ho viste stuprate fino alla paralisi. E questo è quello che può essere raccontato. Perché ho visto anche cosa succede a chi scappa dalla Libia e viene riportato lì. No, quello non si può neanche raccontare, va ben oltre le torture nei campi di concentramento nazisti, tecnologicamente più avanzati dei lager libici, dove non c’è il gas a stordirli prima della fine. " Lui, il signor ministro che non voglio neanche nominare, non ha idea di quel che dice, quando invita la Alan Kurdi a dirigersi verso Tripoli. Però ascolti chi ha visto l’orrore: nessun essere umano deve essere riportato in Libia. Nessuno".