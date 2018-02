Al via l'iter per la stabilizzazione del personale precario dell'Asp

Via libera alla stabilizzazione del personale precario all'Asp di Agrigento. Il commissario Gervasio Venuti - come riporta il quotidiano La Sicilia - martedì scorso ha firmato la delibera che, di fatto, inizia l'iter per la stabilizzazione. Si stanno seguendo le disposizioni impartite dalla presidenza del Consiglio e recepite dall'assessorato regionale alla Salute.

La copertura dei posti, distinti per discipline e profili da mettere a selezione, è destinata al personale già assunto a tempo determinato che andrà a comporre una graduatoria. Passeranno a tempo inderterminato senza graduatorie, i profili sanitari e tecnici (operatori professionali addetti all'assistenza, infermieri generici) e i profili afferenti alle categorie A e B (ex Lsu) per il quali la stabilizzazione sarà completata entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, sarà emesso un bando pubblico per l'assunzione riservata al personale medico, sanitario, tecnico, professionale e infermieristico per la copertura dei posti destinati alla stabilizzazione del personale precario.