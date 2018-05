Al via i lavori di messa in sicurezza della discarica di contrada Consolida nei pressi di Fontanelle. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Si tratta di una vecchia discarica, chiusa nel 1996, e questi lavori sono finalizzati alla prima messa in sicurezza.

I lavori ammontano a complessivi 325 mila euro, somma comprensiva anche degli espropri dei terreni. Un primo passo nell’operazione di bonifica totale di questa discarica per la quale il Comune di Agrigento sborsa 25 mila euro l’anno, solo per smaltire il percolato prodotto.

L’amministrazione - si legge in una nota - sta anche adoperandosi per reperire il finanziamento necessario per la soluzione definitiva del problema, il cui costo supera i tre milioni di euro.