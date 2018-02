Parte la raccolta differenziata, Hamel incontra i sindacati per i nuovi turni

L'assessore comunale all'Ambiente Nello Hamel ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria e le imprese incaricate del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

"Nel corso dell'incontro - spiega l'assessore - saranno affrontate le problematiche e i temi relativi al personale impiegato nella raccolta differenziata e si approfondiranno gli aspetti riguardanti i turni di lavoro ed i carichi degli addetti alla raccolta, al trasporto e allo spazzamento".

L'incontro, che si svolgerà al Comune il 23 febbraio, "è da considerarsi - aggiunge Hamel - come l'avvio di un canale di costante dialogo che permetterà di individuare le criticità e mettere in atto le soluzioni possibili per garantire i lavoratori e l'efficienza del servizio reso".