"Al lavoro in udienza mentre era in malattia per la Provincia", avvocatessa a giudizio

In malattia retribuita per la Provincia regionale di Agrigento, di cui era dipendente, e al lavoro in udienza come libera professionista. Questa l’ipotesi della Procura che ha fatto finire a processo, con l’accusa di truffa aggravata, l’avvocato Anna Mongiovì, 61 anni. Il pubblico ministero Salvatore Vella ha disposto la citazione diretta e il processo è stato fissato davanti al giudice monocratico Giancarlo Caruso per lunedì prossimo. Il magistrato, però, nei giorni scorsi è stato trasferito e il procedimento sarà assegnato a un altro giudice.

La vicenda risale al 2012. L’avvocatessa, reduce da un incidente stradale piuttosto serio, nel quale aveva riportato delle fratture, si assenta per un lungo periodo dalla Provincia regionale di Agrigento di cui era dipendente part time. Il periodo di malattia era in scadenza il 2 maggio. Il 23 aprile, invece, avrebbe accompagnato un cliente – secondo quanto risulterebbe dai verbali – in un’udienza di separazione al tribunale di Agrigento. Il pm Vella, che ha disposto il processo, ritiene che, essendo stata assente per malattia dalla Provincia, non avrebbe potuto essere presente in udienza.

L’ipotesi della Procura è, quindi, che la certificazione della malattia sarebbe stata falsa ed, evidentemente, strumentale a percepire lo stipendio di dipendente pubblica.