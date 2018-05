Vono, esperienza da brividi allo Stamford Bridge: torneo con Del Piero

Un torneo di calcio allo Stamford Bridge con la leggenda della Juve e del calcio Alessandro Del Piero. Esperienza da brividi per il portiere e capitano dell'Akragas, Alessandro Vono, torinese e juventino che ha partecipato a un triangolare di calcio nello stadio del Chelsea.

Vono, reduce da una stagione complicatissima con la maglia biancazzurra, è volato a Londra, invitato da un amico che si occupa di marketing e che collabora con Del Piero da quando il campione del mondo, con record di presenze con la Juve, giocava in Australia. "E' stata un'emozione incredibile - racconta - vestirsi e giocare in quello stadio e partecipare a un torneo con un campione come Alessandro Del Piero. La festa è proseguita in una villa di Londra fino a tarda notte dove è venuto a trovarci anche Alex".

Vono posta su facebook le foto insieme a Del Piero, ce n'è anche una in cui ironizza e lo "rimprovera" per non essersi piazzato bene nella barriera.