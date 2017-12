Closing Akagas, Alessi e Giavarini pronti a trattare con gli iraniani

Doppia seduta di allenamenti per l’Akragas di mister Di Napoli. I biancazzurri archiviate le feste, tornano a faticare. La squadra di Agrigento dovrà fare a meno di Danese. Il difensore non sarà operato alla spalle e dovrà portare il tutore per altre due settimana.

L’Akragas, tornerà ad allenarsi domani. In questi giorni, continuano i rumors attorno alla società biancazzurra. La trattativa con Nava sembra essere archiviata, adesso a farla da padrone è una nuova e presunta trattativa.

L’Akragas starebbe trattando con una cordata di imprenditori iraniani. L’incontro è fissato nei primi giorni del nuovo anno. Al tavolo potrebbero sedersi sia Alessi che Giavarini.

Sembra assai improbabile che l’Akragas possa passare nelle mani di una nuova cordata iraniana, il club sembrerebbe destinato a restare nelle mani