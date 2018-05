Closing Akragas, passo avanti nella trattativa: gli iraniani "chiamano" la Proprietà

Closing Akragas, la trattativa ha un volto. Gli iraniani, avrebbero accelerata. Karimouee, colui che vorrebbe acquistare il club, ha contattato la Proprietà biancazzurra ribadendo la volontà di rilevare l’Akragas. Il suo emissario è stato in ambasciata a Teheran ed avrebbe dato il via per il visto, fornendo gli ultimi documenti utili.

La trattativa si sarebbe sbloccata, ma per dire che l’Akragas è degli iraniani, serve ancora tempo e pazienza. Gli imprenditori dovrebbero approdare in Italia entro la fine del mese, anche lì servirà ancora del tempo.

Karimouee conosce le avversità della situazione Akragas, ma sembra intenzionato a volere acquisire tutto il pacchetto. Silvio Alessi e Marcello Giavarini sono pronti a uscire di scena, l’Akragas potrebbe cambiare volto. Nulla è ancora deciso, ma un passo in avanti è stato fatto.