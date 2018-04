Il derby "silenzioso" va al Catania, tris degli etnei: Akragas ancora ko

Il cuore non basta e neppure il coraggio, questa Akragas con il Catania ci ha provato, ma è stato troppo forte lo strapotere etneo per questa caparbia Akragas.

Al triplice fischio finale gli ospiti hanno vinto 3 a 1. Ad aprire le marcature è stato Lodi, che alla mezzora spiazza tutti e porta i suoi in avanti. Al “De Simone” il raddoppio non tarda ad arrivare, quando al 48’ Curiale spiazza Vono e segna il raddoppio.

L’Akragas prova a reagire ma il terzo gol arriva da Mazzarini arriva al 50’. I biancazzurri alzano la testa, cercando almeno il gol dell’orgoglio.

La squadra di Criaco alza il ritmo, il Catania apre gli spazi e Pastore fa l’uno a tre. Il “derby silenzioso”, senza tifosi si chiude con una vittoria per la squadra di Lucarelli. Per l’Akragas ormai titoli di cosa, per

TABELLINO AKRAGAS-CATANIA 1-3 (Lodi 33', Curiale 48', Mazzarani 50'; Pastore 59')

Akragas: Vono; Mileto (75' Petrucci), Ioio, Danese (56' Raucci); Scrugli (74' Pisani), Pastore, Sanseverino, Navas, Caternicchia, Zibert (57' Minacori), Camara (57' Dammacco), All Criaco

Catania: Pisseri; Esposito, Blondett, Tedeschi, Porcino (53' Marchese); Lodi (53' Rizzo), Biagianti, Mazzarani (81' Bucolo), Barisic (79' Di Grazia), Curiale, Manneh (52' Russotto). All Lucarelli