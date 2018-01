Akragas, salta il primo incontro con gli imprenditori iraniani

“Ci hanno contattato per avvisarci che non venivano, saranno loro a comunicarci quando arriveranno ad Agrigento”. Il presidente dell’Akragas, Silvio Alessi, sintetizza così la falsa partenza nella trattativa con la cordata di imprenditori iraniani che ha chiesto attraverso degli intermediari di incontrare la proprietà per visionare i bilanci e valutare l’acquisto del club.

L’appuntamento era stato fissato per le 16 in un albergo di San Leone, frazione cittadina. All’appuntamento avrebbero dovuto partecipare, oltre ad Alessi, l’avvocato Enzo Caponnetto, socio del club e presidente di una onlus che detiene l’11 per cento del capitale sociale e il responsabile dell’area tecnica Ernesto Russello. Allertati anche i commercialisti della società per i chiarimenti di natura contabile.

Nei giorni scorsi l’intera documentazione è stata tradotta in inglese per consentirne la comprensione al gruppo asiatico e ai loro consulenti

Davanti all’albergo non si è, in effetti, visto nessuno. Poi telefoni spenti o che squillano a vuoto per alcune ore e, infine, la comunicazione di Alessi (che non sembra un diversivo per sviare visto che la notizia dell’imminente incontro era stata confermata da lui stesso la scorsa settimana) del rinvio della riunione.