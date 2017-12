Akragas, ritiro pre-partita in Calabria: tornano Parigi e Mileto

L'Akragas questa mattina ha svolto la rifinitura in sede e nel primo pomeriggio è partita alla volta della Calabria per il ritiro pre-partita. Domani alle 16.30 i biancazzurri giocheranno contro il Rende per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C.

La squadra agrigentina potrà contare sui rientri di Mileto e Parigi, che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica, e di Navas e Vicente, tornati a disposizione dopo il lungo stop per infortunio.