Pro Favara - Akragas termina 1-1: i biancazzurri passano il turno

Niente sorprese, dopo il tre a zero dell'andata ai danni del Pro Favara, per l'Akragas che passa il turno senza mai rischiare: la gara finisce 1-1. La formazione di Corrado Mutolo ha mancato la possibilità di passare in vantaggio al 32' del primo tempo sprecando un calcio di rigore con Santangelo. Nella circostanza il favarese Toledo ha rimediato il secondo cartellino giallo per proteste.

I biancazzurri non sfruttano la superiorità numerica facendo una prestazione abbastanza stentata ma passano in vantaggio al 35' del secondo tempo con Biancola. A tempo scaduto pareggia i conti Cammilleri che evita la seconda sconfitta alla squadra di Giovanni Falsone. La formazione del capoluogo accede ai sedicesimi della Coppa Italia di Eccellenza.

Queste le formazioni iniziali scese in campo.

Pro Favara: Chimenti, Toledo, Marchica, Villamajor, Iannello, Fallea, Medaglia, King, Contino, Cordaro, Lucas .

Akragas: Paterniti, Ferrante, Mannina, Biancola, Cipolla, Licata, Biondo, Pirrone, Gambino, Santangelo, Faulisi.