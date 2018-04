Akragas, piove sul bagnato: altri 4 punti di penalizzazione

Altri quattro punti di penalizzazione per l'Akragas. La motivazione è sempre la stessa: il club non ha versato i contributi Inps e le ritenute Irpef relativi agli stipendi dei tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Parte delle irregolarità finanziarie erano state oggetto di una prima penalizzazione, adesso si è aggiunta la seconda che comprende anche la mancata regolarizzazione precedente.

Il tribunale federale nazionale ha, inoltre, sanzionato con altri quattro mesi di inibizione l'amministratore unico Silvio Alessi. La classifica dell'Akragas scende, quindi, a 6 punti rispetto ai 15 conquistati sul campo.