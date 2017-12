Incubo Akragas, i biancazzurri perdono anche contro il Rende

L’Akragas chiude il 2017 senza sorriso. I biancazzurri non riescono a vincere ed incassano l’ennesima sconfitta. La squadra di Lello Di Napoli deve arrendersi al Rende che vince due a zero. La marcia dei biancazzurri è preoccupante, l’Akragas non riesce a vincere e non viene fuori da un periodo di crisi che dura da troppo tempo. In partita Di Napoli sceglie il tridente composto da Salvemini, Longo e Parigi ma questo non basta.

Il Rende passa al 3’ con un gol di Franco. I biancazzurri non tirano quasi mai in porta ed il Rende prova il raddoppio. Secondo gol che i padroni di casa trovano al 50’ con Rossi. Un minuto prima, i biancazzurri perdono per espulsione Mileto e l’Akragas si perde. Nuova sconfitta per Di Napoli, il tecnico adesso è chiamato più che mai a fare gli straordinari.

IL TABELLINO:

RENDE Forte; Sanzone, Porcaro, Pambianchi; Godano (66' Calvanese), Rossini (83' Boscaglia), Franco (55' Gigliotti), Laaribi, Blaze (67' Felleca); Actis Goretta (83' Vivacqua), Ricciardo. A disp.: De Brasi, Marchio, Germinio, Coppola, A. Modic, Viteritti, M. Modic. All. Trocini.

AKRAGAS Vono; Mileto, Pisani, Russo; Scrugli, Bramati (59' Franchi), Carrotta (59' Vicente), Sepe (83' Minacori); Salvemini, Longo; Parigi (77' Moreo). A disp.: Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Saitta, Rotulo, Navas, Gjuci, Tripoli. All. Di Napoli.

ARBITRO: Cascone di Nocera (Dell'Olio-Politi).

MARCATORI: 3' Franco, 50' Rossini

NOTE: ammoniti Carrotta, Franco, Pisani, Russo, Sepe, Scrugli, Boscaglia. Espulso Mileto al 49' per fallo a palla lontana.