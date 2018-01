Alla Paganese basta un gol, Akragas così è un "disastro"

Passa anche la Paganese. Nuova, ennesima, sconfitta dell’Akragas. I biancazzurri perdono uno a zero, con Vono protagonista di diversi interventi importanti. Al pronti via è la Paganese a trovare il gol, vantaggio al 7’ del primo tempo e palla che finisce in rete, Tascone spiazza Vono e partita che si mette male per i biancazzurri.

L’Akragas, reagisce, Carrotta ci prova dalla distanza ma sbaglia. La squadra di Di Napoli era orfana di Longo e Parigi, entrambi ceduti nella sessione invernale del calciomercato.

La Paganese vince, non lo faceva dallo scorso anno, per l’Akragas è ancora buio pesto. Secondo quanto ha riferito Alessi, questa doveva essere l’ultima trasferta finanziata dal patron biancazzurri. Silvio Alessi in settimana si è dimesso. Adesso, cosa ne sarà dei bianazzurri?

PAGANESE: Gomis, Della Corte, Bensaja, Scarpa, Meroni, Talamo (dal 32’ Negro), Piana, Picone (dal 77’ Maiorano), Acampora, Cesaretti, Tascone (dal 65’ Ngamba). All.: Favo. A disp.: Galli, Marone, Buonocore, Bernardini, Pavan, Marigliano, Dinielli,.

AKRAGAS: Vono, Scrugli, Pisani, Danese, Saitta (dal 57’ Moreo), Carrotta, Vicente, Navas (dal 57’ Franchi), Russo (dal 82’ Minacori), Salvemini, Gjuci (dal 69’ Tripoli). All.: Di Napoli. A disp.: Lo Monaco, Ioio, Petrucci, Bramati, Canale, Malluzzo.

ARBITRO: Feliciani (di Teramo).

MARCATORI: al 7’ Tascone

NOTE: ammoniti Vicente, Saitta, Salvemini (A), Bensaja (P)