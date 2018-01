E’ fuga in casa Akragas, dopo l’addio quasi certo di Lorenzo Longo, via anche Parigi. I big del club biancazzurro sono tutti con la valigia in mano.

Occhi su Vicente, Salvemini e Vono, non è escluso che anche loro non possano andare via. La trattativa con gli iraniani è in una fase di stallo, gli imprenditori chiedono tempo ma l’Akragas inizia ad avere fretta.