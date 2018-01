Akragas, ecco gli iraniani: domani pomeriggio il primo incontro

L’appuntamento è per le 16 in un albergo di San Leone.

La proprietà dell’Akragas, in gran segreto ma non troppo visto che la notizia è trapelata, cercherà di avviare una trattativa con il gruppo di imprenditori iraniani che ha chiesto un incontro per valutare la fattibilità dell’operazione. Al vertice con gli imprenditori iraniani parteciperanno il presidente Silvio Alessi, il responsabile dell’area tecnica Ernesto Russello e l’avvocato Enzo Caponnetto, che ha mediato per fissare il summit, nonchè alcuni professionisti che operano in Italia per conto del gruppo asiatico.

L’obiettivo della società, con le casse vuote e senza un finanziatore, è quello di passare la mano subito per riuscire a rafforzare la squadra nel mercato invernale e tentare di evitare in extremis la retrocessione diretta.