Piove sul bagnato in casa Akragas, deferito il club e Silvio Alessi

Piove sul bagnato in casa Akragas. La Prcoura federale ha deferito il club e Silvio Alessi, nel ruolo di amministratore unico. La società, secondo quanto si legge nel comunicato, avrebbe: “a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessi Silvio, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S".

La società potrebbe andare in contro ad una penalizzazione. Deferito anche Silvio Alessi: “Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S.Akagras Città dei Templi S.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S".