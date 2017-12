L'Akragas perde contro il Rende, Di Napoli è furibondo: "A casa chi non lotta""

L' Akragas ha perso due a zero sul campo del Rende nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Mister Di Napoli è furibondo è commenta la partita senza mezzi termini. L'allenatore punta il dito verso la sua squadra: "Siamo dispiaciuti per la sconfitta maturata per tanti errori banali. Il gol incassato a freddo, ha pesato molto perché partire subito da uno a zero non è mai facile. Abbiamo avuto troppa ansia e fretta di pareggiare, non siamo più riusciti a giocare palla a terra come sappiamo. La sconfitta è meritata e onore al Rende che ha disputato una buona partita. È una battuta d'arresto che fa male. E' giusto - dice l'allenatore - che ora i giocatori si assumano le proprie responsabilità. Se lo ritiene opportuno, la società può prendere provvedimenti disciplinari. Voglio nella mia squadra solo giocatori determinati a salvare la categoria, perché io credo fermamente nella salvezza. Adesso c'è la sosta e alla ripresa degli allenamenti mi aspetto solo gente che ha voglia di lottare per questa maglia. Sono arrabbiato e deluso. Chi non se la sente può andare via".