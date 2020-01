L'Akragas fermata a Mazara perde pure il secondo posto: il Canicattì vince il derby e la scavalca

L'Akragas non va oltre il pareggio senza reti in casa del Mazara e perde pure il secondo posto della classifica a vantaggio del Canicattì che ha vinto il derby col Favara per uno a zero.

La formazione di Totò Vullo incappa nel secondo pareggio di fila e vede allontanare la vetta che dista adesso sei lunghezze ed è occupata dal Dattilo che ha liquidato con un secco 3-1 casalingo il Don Carlo Misilmeri.