Akragas, gli iraniani escono allo scoperto: "Pronti a sposare il progetto"

Gli iraniani escono allo scoperto e la trattativa per acquistare l'Akragas potrebbe decollare.

Il presidente Silvio Alessi ha comunicato di avere ricevuto la visita ufficiale della delegazione di una società sportiva calcistica che milita nel massimo campionato iraniano. Nello studio dell’avvocato Enzo Caponnetto, socio del club, i dirigenti del club hanno incontrato il consulente legale ed il direttore del marketing della società che milita nelle Persian Gulf Pro League.

"Nel corso degli incontri - spiega il club con una nota - sono stati esposti tutti gli aspetti amministrativi e sportivi riguardanti la società, nonchè quelli strutturali relativi lo stadio Esseneto".

La delegazione, accompagnata dal presidente Silvio Alessi e dal direttore sportivo Ernesto Russello, ha prima visitato il campo di Fontanelle per avere un primo contatto con la squadra, lo staff tecnico e sanitario, poi è andata allo stadio Esseneto.

"La delegazione, preso atto di tutte le componenti relative all’eventuale subentro in società, - aggiunge sempre la nota dell'ufficio stampa dell'Akragas - si è detta comunque soddisfatta ed interessata a sposare il progetto Akragas, poiché la società dei templi potrebbe rientrare in un progetto molto più ampio anche per la crescita sportiva della stessa società calcistica iraniana. Gli stessi, pertanto, si sono riservati di comunicare quanto prima una definitiva decisione".