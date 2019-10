Applausi per l'Akragas, biancazzurri tornano alla vittoria: punti d'oro

L’Akragas torna alla vittoria e lo fa sotto gli occhi del pubblico agrigentino. I biancazzurri allenati da mister Mutolo battono la Cephaledium imponendosi con il risultato di 3 a 1.

Ad aprire le marcature è stato Alfonso Cipolla, acclamato dal pubblico agrigentino, uno a zero e l’Akragas si porta avanti. Al 38’ Biancola lascia i suoi in inferiorità numerica, un minuto dal dischetto Pietro Clemente spiazza Paterniti ed è uno a uno. L’Akragas è “affamata”, Gambino prende palla e porta i suoi ancora in vantaggio.

La “pratica” Cephaledium la chiude Caronia, che porta i suoi sul 3 a 1. Esulta il pubblico dello stadio “Esseneto”, per una vittoria che mancava da due turni. L’Akragas conquista tre punti fondamentalI.