Closing Akragas, gli iraniani "prendono" il club: via al mercato

“A seguito delle recenti vicissitudini societarie ed alle dimissioni del presidente Silvio Alessi, preso atto dei vani tentativi posti in essere dall’amministrazione comunale di coinvolgere altre forze imprenditoriali, occorre far rilevare che negli ultimi due giorni si è registrata un’accelerazione della trattativa con il gruppo imprenditoriale iraniano per la cessione del club e per cui si sta procedendo alla necessaria due diligence". Lo rende noto l’avvocato Enzo Caponnetto, legale dell'Akragas calcio.

"Nelle more della definizione della trattativa è stato chiesto al presidente Silvio Alessi di dare continuità alla gestione societaria. Quest’ultimo pur rimanendo fermo sulla sua posizione di soggetto dimissionario - prosegue il legale - si è dimostrato ancora una volta sensibile e disponibile ad attendere qualche altro giorno per la formalizzazione degli accordi. Pertanto il club ha deciso di intervenire urgentemente nel mercato in entrata al fine di rafforzare l’organico dei giocatori per cercare di raggiungere la salvezza o quantomeno di raggiungere i play out, nell’attesa che si concretizzi positivamente, come ci auguriamo tutti, il passaggio della società nelle mani dei nuovi proprietari".