Associazione Donatorinati, giornata dedicata alla raccolta del sangue: in 32 hanno partecipato

L’Associazione Donatorinati ONLUS, aggregazione che ha tra le sue finalità di maggior rilievo quella di promuovere ed organizzare la donazione del sangue, in collaborazione con l’AIM (associazioni per l’Italia nel mondo), hanno organizzato l’evento “A Natale fatevi un regalo: donate”. L’evento ha avuto notevole risonanza tant’è che 32 persone, uomini e donne, si sono recate presso i locali dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento per effettuare predonazioni e donazioni, grazie al richiamo dettato e pubblicizzato dalle due associazioni.

Si ringrazia la cittadinanza che ha colto perfettamente il nostro invito, poiché come già detto: donare è vita ed arricchimento personale.