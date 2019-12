Trova la carrozzeria dell'auto rigata, pensionato nel mirino?

Con una chiave, o forse con un chiodo, qualcuno gli ha rigato la macchina. Danneggiamento, in piena regola, quello che è stato messo a segno – ai danni di un pensionato – alla zona industriale di Agrigento. Ad essere presa di mira è stata la fiancata della Ford Kuga che era stata lasciata posteggiata. A raccogliere la denuncia di danneggiamento, a carico di ignoti, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Agenti che hanno ascoltato il pensionato – provando naturalmente a stabilire se la stessa vittima aveva dei sospetti su qualcuno – e subito dopo avviato le indagini. Non si tratta di un’attività investigativa semplice. Il pensionato agrigentino non avrebbe saputo indicare dei nominativi precisi e forse neanche dei sospetti. Appare scontato che i poliziotti della sezione Volanti abbiano già verificato se, nella zona dove era stata lasciata posteggiata l’autovettura e dove è avvenuto il danneggiamento, vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza. Fitto è comunque il riserbo investigativo: gli agenti non lasciano trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni.