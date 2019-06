Passeggiate notturne nella Valle dei Templi? Ecco quando sarà possibile

La Valle dei Templi di notte? Anche quest'anno - dal 13 luglio al 15 settembre - sarà possibile perdersi nell'affascinante percorso serale che consente di vedere le rovine archeologiche sotto una luce differente.

"L'attivazione delle visite serali e notturne, dal 13 luglio al 15 settembre, - rende noto il direttore del Parco archeologico: Giuseppe Parello - torna anche quest'anno. In questo periodo l’apertura avverrà tutti i giorni feriali dalle ore 19 alle 22, con uscita dall’area archeologica alle 23. Nei giorni prefestivi e festivi l’apertura serale delle ore 19 consente la visita fino alle ore 23, con uscita dall’area archeologica a mezzanotte. Per l’accesso alle aree archeologiche è possibile utilizzare il parcheggio e la biglietteria posta in prossimità del tempio di Giunone o la biglietteria posta presso Porta V, in contrada Sant’Anna. Le biglietterie sono entrambe servite da parcheggio. Domenica, 4 agosto, e domenica, 1 settembre, prime domeniche del mese, - spiega ancora il direttore Parello - il previsto ingresso gratuito è consentito fino alle19 con uscita alle 20. Durante la visita straordinaria serale e notturna, con inizio alle 20 ed uscita alle 24, l’ingresso sarà a pagamento".

Il 5 luglio - per motivi di sicurezza legati all'evento esclusivo della sfilata internazionale di Dolce & Gabbana - l’accesso dei visitatori sarà possibile fino alle 10,30 con uscita alle 11,30.