"Attenzioni morbose nei confronti della commessa", capo reparto sotto processo

Attenzioni morbose nei confronti della commessa, con contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza. La donna, ieri, ha deposto davanti al collegio del tribunale di Agrigento, presieduto dal giudice Alfonso Malato, nell'ambito del processo per violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità a carico del capo reparto di una nota azienda operante nel centro commerciale. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La giovane è assistita dall'avvocato Giovanni Crosta, non si è costituita parte civile ma ieri ha raccontato tutto quello che ha vissuto. La donna sarebbe stata tempestata da messaggi a sfondo sessuale e avrebbe subito palpeggiamenti nelle parti intime anche alla presenza di estranei e colleghi di lavoro.