"Viola le prescrizioni della sorveglianza speciale": denunciato 36enne

Violazione di alcune prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. E’ per questo che un trentaseienne di Agrigento, R. F., è stato denunciato in stato di libertà alla Procura. A farlo, dopo aver accertato le presunte violazioni, sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura.

L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale, per effetto delle varie prescrizioni imposte dal giudice, avrebbe dovuto non accompagnarsi con i pregiudicati, ma anche rientrare a casa e rimanervi in determinati orari. Cosa che invece – stando all’accusa formalizzata dai poliziotti della sezione Volanti – non avrebbe fatto. Ed è dunque scattata la denuncia.