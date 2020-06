"Trovato senza patente minaccia d'incendiare la moto e si scaglia contro i poliziotti": arrestato

Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale. Certamente con qualche multa visto che il giovane, in sella a quella moto, è risultato essere senza casco, senza assicurazione e con la patente di guida mai conseguita. Un controllo – realizzato, in piazza Madonna della Catena a Villaseta, dalla polizia Stradale di Agrigento – che ha però scatenato il caos.

Il diciottenne agrigentino, tentando verosimilmente di sottrarsi a quel controllo che si sarebbe tradotto in una raffica di sanzioni e nel sequestro del mezzo, ha minacciato di incendiare la moto proprio davanti agli agenti. Avrebbe aperto il serbatoio e dato fuoco ad un fazzolettino di carta. I poliziotti della Stradale glielo hanno, naturalmente, subito impedito e il ragazzo – stando all’accusa – sarebbe andato in escandescenze. Avrebbe iniziato a spintonare e a minacciare i due poliziotti. Era passata mezzanotte quando, appunto, nel rione periferico di Villaseta accorrevano altre pattuglie della polizia e un’autoambulanza del 118. Un movimento, in piazza Madonna della Catena, che non è passato appunto inosservato ai cittadini. Il diciottenne, senza non poche difficoltà, è stato portato in caserma ed arrestato. Il sostituto procuratore di turno, Cecilia Baravelli, gli ha contestato le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I due poliziotti della Stradale sono infatti rimasti leggermente feriti e sono stati soccorsi e medicati dai sanitari dell’ambulanza del 118. Sette i giorni di prognosi, a testa, che gli sono stati refertati.

L’arresto – per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate appunto - è avvenuto in flagranza di reato e il diciottenne agrigentino ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Salvatore Cusumano. In attesa della direttissima, che verosimilmente si terrà nelle prossime ore, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In piazza Madonna della Catena, i poliziotti della Stradale – ma sono sopraggiunti anche quelli della sezione Volanti – avrebbero dovuto fare un semplice controllo stradale. Il momento di caos si è trasformato, appunto, in un arresto, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e due poliziotti si sono fatti male.