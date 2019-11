Ladri in villa arraffano oro, preziosi e contanti: colpo da quasi 50 mila euro

Approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa e, intrufolandosi dopo aver forzato un infisso, hanno arraffato oro e preziosi per circa 30 mila euro e contati per ben 15 mila. Colpo grosso, quello che è stato messo a segno in una villetta del Villaggio Peruzzo. Delle indagini, dopo aver fatto il sopralluogo di rito, si stanno occupando i poliziotti. L’Sos alla sala operativa è arrivato nel pomeriggio di mercoledì quando i padroni di casa hanno fatto rientro e hanno trovato un infisso rotto e, all’interno, tutto a soqquadro.

La verifica ha naturalmente, e immediatamente, riguardato i beni di valore che erano custoditi nell’abitazione. I ladri avevano, a quanto pare, centrato il bersaglio perché non c’erano più gli oggetti in oro e neanche il denaro contante. Tutto quello che di prezioso era custodito nell’abitazione, di fatto, è stato portato via. I proprietari della villetta, marito e moglie, chiaramente verificheranno la scomparsa o meno di altri oggetti di valore, ma il colpo è stato più che importante. I poliziotti della sezione Volanti, raccolta la segnalazione, si sono precipitati sul posto, hanno constatato la razzia e raccolto la denuncia contro ignoti. Sono state avviate le indagini, nella speranza di riuscire ad individuare degli indizi per risalire agli autori di quel furto. Difficile ipotizzare che un unico delinquente sia entrato in azione.