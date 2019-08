Estate di disservizi: se non salta la fognatura si rompe saracinesca e l'acqua zampilla per strada

Se non sono le condotte fognarie, sono le tubature idriche. E se non accade a San Leone - fra l'area del porticciolo, piazza Giglia e il viale Delle Dune - succede al viale Emporium al Villaggio Peruzzo. Questa volta, stamattina, si è rotta una "saracinesca". L'acqua, dunque, zampillava in più punti, allagando la sede stradale. MareAmico postando la fotografia sui social ha ironicamente scritto: "E poi dicono che ad Agrigento manca l'acqua ...".

Disservizi. Questa sembra veramente essere la parola chiave di questa estate. Da un lato ci sono le condotte fognarie che saltano spesso perché, di fatto, otturate. Dall'altro, c'è la rete idrica che si conferma essere sempre più colabrodo.

Ma questa è stata anche l'estate in cui la fognatura ostruita ha fatto cedere - nel tratto di strada di fronte il Ragno d'Oro - l'asfalto ceduto. La chiusura del viale Delle Dune ha generato incolonnamenti e la paralisi delle stradine sovrastanti, scelte per dribblare il blocco.